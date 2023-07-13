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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

20 ألف جنيه نفقة لزوجة حسن شاكوش.. وهذه أسباب طلب الطلاق للضرر

ريم طارق زوجة حسن
ريم طارق زوجة حسن شاكوش

تساءل عدد من المواطنين عن شروط الطلاق وأسبابه وأنواعه، وذلك بعد قيام ريم طارق زوجة حسن شاكوش  بدعوى طلاق للضرر إلى محكمة الأسرة في أكتوبر، عقب حصولها على قرار التمكين بالمشاركة، وحكم المحكم بإلزام حسن شاكوش بدفع مبلغ 20 ألف جنيه نفقة زوجية لها.

أسباب الطلاق بضرر

وينص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، على أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ.

ريم طارق تطلب الطلاق للضرر من حسن شاكوش

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والضرر الذي يجيز التطليق هو الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.

أنواع الطلاق بضرر

 طلب الزوجة الطلاق للضرر حال زواجه بأخرى.

طلب الزوجة الطلاق للضرر لعدم إنفاق الزوج عليها.

 طلب الزوجة الطلاق للضرر حال سجن الزوج.

 طلب الزوجة  الطلاق للضرر حال هجرها.

 طلب الطلاق للضرر حال تعرضت للسب والقذف.

 طلب الطلاق للضرر لغياب الزوج عنها أكثر من 6 أشهر وهي لم ترض بذلك.

 طلب الطلاق للضرر لسوء عشرة الزوج.

 طلب الطلاق للضرر حال تعرضها للضرب من الزوج إثبات ذلك للمحكمة.

سبب طلب الطلاق لضرر لريم طارق زوجة حسن شاكوش

وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق ما زالت على ذمة حسن شاكوش حتى الآن، إلا أن العشرة بينهما لم تستمر طويلا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها.

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