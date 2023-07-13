جامعة سمنود التكنولوجية تكرم الأولى على التعليم الفني.. صور

كرم اليوم الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية الطالبة علياء عطية اسماعيل عبدالرحمن لتفوقها وحصولها علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية دبلوم المدراس الثانوية الفنية الصناعية، كما قام رئيس الجامعة بمنحها درع التكريم والتفوق من قبل الجامعة.

وأكد الدكتور منتصر أن هذا التكريم جاء في إطار سعي جامعة سمنود التكنولوجية الدائم بتكريم ودعم المتفوقين المتميزين في جميع المراحل التعليمية مشيراً إلي أن مصر لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها المتفوقين.

وأضاف "دويدار" بأننا لا نملك وقتا للرفاهية فلدينا وطن نبنيه ونستثمر فيه من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة.



جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الجامعة، الدكتورة ليلي أبو اسماعيل عضو مجلس النواب والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتور هشام الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة ملامح للملابس الجاهزه والمستشار علي مختار المستشار القانوني للجامعة.

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