عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سمنود التكنولوجية تكرم الأولى على التعليم الفني.. صور

جامعة سمنود تكنولوجية
جامعة سمنود تكنولوجية

كرم اليوم الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية الطالبة علياء عطية اسماعيل عبدالرحمن لتفوقها وحصولها علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية دبلوم المدراس الثانوية الفنية الصناعية، كما قام رئيس الجامعة بمنحها درع التكريم والتفوق من قبل الجامعة.

txt

رئيس جامعة طنطا : أطلقنا موقعا إلكترونيا بـ الذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور منتصر أن هذا التكريم جاء في إطار سعي جامعة سمنود التكنولوجية الدائم بتكريم ودعم المتفوقين المتميزين في جميع المراحل التعليمية مشيراً إلي أن مصر لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها المتفوقين.

وأضاف "دويدار" بأننا لا نملك وقتا للرفاهية فلدينا وطن نبنيه ونستثمر فيه من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة.

محافظ الغربية يفتتح محطة للوقود بطنطا تضم جراج متعدد الطوابق|صور


جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الجامعة،  الدكتورة ليلي أبو اسماعيل عضو مجلس النواب  والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتور هشام الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة ملامح للملابس الجاهزه والمستشار علي مختار المستشار القانوني للجامعة.

IMG-20230713-WA0036
IMG-20230713-WA0036
IMG-20230713-WA0035
IMG-20230713-WA0035
IMG-20230713-WA0033
IMG-20230713-WA0033
IMG-20230713-WA0034
IMG-20230713-WA0034
الأول على مستوى الجمهورية الثانوية الفنية الصناعية التكنولوجية الصناعة والطاقة الفنية الصناعية المراحل التعليمية المستشار القانوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

رسميا.. الفيفا يرفع الإيقاف عن ديانج ويمنحه فرصة المشاركة بمباراة الأهلي والزمالك

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

جامعة سمنود التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع الإسكندرية للسيارات

ترشيحاتنا

أول تعليق من رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه بـ السيسي

مقتل 850 فردا .. بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن خسائر الجيش الأوكراني

السفير التركي بالقاهرة : ارتفاع كبير في أعداد سيّاحنا بمصر الفترة المقبلة |خاص

وزراء خارجية الدول السبع ينددون بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

القباج تشهد تكريم مديريات التضامن الفاعلة في مُبادرة "مودة" بالعاصمة الإدارية

التضامن: 4.7 مليون مواطن استفادوا من منصة مودة الرقمية للتعلم عن بعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الحروب العالمية.. بيع علبة شوكولاتة مغلقة منذ عام 1902

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

فيديو

كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود| ماذا يحدث؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ