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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. كاف يعلن أجندة مسابقات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية

كاف
كاف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أجندة مسابقات موسم 2023- 2024 بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والزمالك وفيوتشر في كأس الكونفيدرالية.

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وجاءت  مواعيد ‏أجندة مسابقات كاف للأندية لموسم 2023-2024 على النحو التالي: 

 

دورى أبطال /الكونفدرالية
الدور التمهيدي الأول (دور ال 64)
ذهاب في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس 2023
اياب فى الفترة من 25 إلى 27 أغسطس 2023
كأس السوبر الأفريقي 1 سبتمبر 2023
‏دورى أبطال /الكونفدرالية
الدور التمهيدي الثاني(دور ال 32)
ذهاب فى الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2023
إياب فى الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023
‏الدوري الافريقى لكرة القدم
دور الثمانية ذهاب و اياب فى الفترة من 20 إلى 27 اكتوبر 2023
الدور قبل النهائي ذهاب و اياب فى الفترة من 29 اكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023
المباراة النهائية ذهاب و اياب فى الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر 202
‏دورى أبطال/ الكونفدرالية (دور المجموعات)
الجولة الأولى الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2023
الجولة الثانية الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2023
الجولة الثالثة الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2023
الجولة الرابعة الفترة من 19 و 20 ديسمبر 2023
الجولة الخامسة الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2024
الجولة السادسة الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024
دور الثمانية ذهاب الفترة من 29 إلى 31 مارس 2024
دور الثمانية إياب الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2024
الدور نصف النهائي ذهاب في الفترة من 19 إلى 21 أبريل 2024
الدور قبل النهائي إياب فى الفترة من 26 إلى 28 أبريل 2024
ذهاب المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية فى الفترة من 10 إلى 12 مايو 2024
إياب المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية فى الفترة من 17 إلى 19 مايو 2024
ذهاب المباراة النهائية لدوري أبطال فى الفترة من 17 إلى 19 مايو 2024
إياب المباراة النهائية لدوري أبطال فى الفترة من 24 الى 26 مايو 2024

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قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2026

بمشاركة منتخب مصر الوطني، تترقب الجماهير المصرية اليوم، الخميس، قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال كرة القدم 2026.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا فى كوت ديفوار .

ويسعى منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى تحقيق إنجاز بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتحدد القرعة مصير 54 منتخباً، في مقدمتهم المغرب، صاحبة الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى منتخب مصر والجزائر وتونس، وهي المنتخبات المتواجدة في التصنيف الأول بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتستضيف العاصمة العاجية أبيدجان القرعة التي سيتم خلالها توزيع المنتخبات الـ54، يتقدمها منتخب مصر الوطني على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة والتي ستضم 48 منتخباً بدلاً من 32.
 

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