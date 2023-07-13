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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس تشاد يشيد بالمبادرة المصرية بزعامة الرئيس السيسي لإخراج السودان من أزمته

صدى البلد

وجه رئيس تشاد الانتقالي محمد ديبي، تحية خاصة للقيادة المصرية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تلك المبادرة لإخراج السودان من أزمته الراهنة، مشيدا بحسن التنظيم وكرم الضيافة من الجانب المصري لهذه المبادرة وحكومته وشعب مصر منذ وصوله إلى القاهرة.


وأعرب ديبي - في كلمته خلال قمة دولة الجوار السودان التي عقدت بالقاهرة اليوم / الخميس/ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي - عن تحية بلاده لعقد هذه القمة في مثل هذا التوقيت المهم للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مؤكدا أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لتسوية الأزمة في السودان.


وقال ديبي إن المواجهات التي تدور في السودان مصدر قلق بالغ لكافة دول الجوار ومن بينها تشاد التي هي على الحدود مع السودان، مشيرا إلى أن بلاده لم تكف عن المعاناة من تدهور الموقف السوداني.


وناشد الرئيس التشادي جميع الأطراف الدولية بضرورة التدخل لحل الأزمة في السودان بسبب نقص الغذاء ونقص المواد الطبية التي تضرر منها المدنيين، داعيًا إلى تفعيل ودعم المبادرات الدولية لحل الأزمة السودانية عبر الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.


وأشار إلى أن بلاده تعاني من العواقب الوخيمة جراء الحرب في السودان، موضحًا أن بلاده استقبلت خلال الأيام الماضية أكثر من 150 ألف شخص من السودان معظمهم من النساء والأطفال، فروا إلى تشاد بسبب أعمال القتال، فضلًا عن وجود 600 ألف سوداني كانوا متواجدين بشكل مسبق مما يثقل كاهل دولة تشاد بشكل كبير ويضر بمواردها.


وأوضح ديبي أن بلاده توسطت بين الأطراف المتحاربة في السودان قبل ذلك في محاولة لحل الأزمة، مناشدًا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان.


ودعا رئيس تشاد الوكالات الإغاثية الدولية لتقديم كل الدعم لهؤلاء اللاجئين، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق نار، معربًا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لهذه القمة.

 

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