السيسي: تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سوف يتم تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة، لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل و استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، و الحفاظ على مؤسساته الوطنية.

السيسي:دراسة ألية إيصال المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلى الشعب السوداني

وأكد السيسي، خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، أنه سوف يتم وضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة السودانية على دول الجوار، بالإضافة إلى دراسة ألية إيصال المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلى الشعب السوداني.



وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة دول جوار السودان، على اسهاماتهم التي أسرت أعمالها ، مؤكداً أن أجتماع اليوم قد وجه رسالة واضحة ،" أن لدول الجوار دوراً محورياً لحل الأزمة القائمة ، و تقديم يد العون للأشقاء في السودان"

