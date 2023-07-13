تفاصيل البيان الختامي لـ قمة دول الجوار .. فيديو

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال الجلسة الختامية لـ قمة دول جوار السودان، وأن الكلمة كانت من أجل الوصول لـ حل لما يحدث في السودان.

الرئيس السيسي: الاتفاق على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية

قال الرئيس السيسي خلال البيان الختامي لمؤتمر قمة دول جوار السودان، توافق المشاركين على الاتي، التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر في السودان وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار.



السيسي: قمة اليوم تؤكد الدور المحوري لدول الجوار في حل الأزمة السودانية.. فيديو

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر لرؤساء الدول و الحكومات المشاركين في قمة دول جوار السودان، على إسهاماتهم التي أسرت أعمالها ، مؤكداً أن اجتماع اليوم قد وجه رسالة واضحة ، أن لدول الجوار دوراً محورياً لحل الأزمة القائمة ، و تقديم يد العون للأشقاء في السودان.



السيسي: تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية





أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سوف يتم تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة، لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل و استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، و الحفاظ على مؤسساته الوطنية.

السيسي:دراسة ألية إيصال المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلى الشعب السوداني

وأكد السيسي، خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، أنه سوف يتم وضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة السودانية على دول الجوار، بالإضافة إلى دراسة ألية إيصال المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلى الشعب السوداني.



السيسي: توافق المشاركين على الإعراب عن القلق البالغ بسبب تدهور الأوضاع بالسودان





‏قال الرئيس السيسي خلال البيان الختامي لمؤتمر قمة دول جوار السودان، توافق المشاركون على الاتي، أولا الإعراب عن القلق البالغ بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية و الخدمية.

وتابع الرئيس السيسي ثانيا مناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الحياة الصحية مما يخفف من التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء.



السيسي: استمرار الأزمة السودانية سيؤدي لمزيد من النازحين لدول الجوار





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق خلال قمة دول جوار السودان، على تيسير نفاذ المساعدات المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار إلي المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لقمة دول جوار السودان، أنه تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها وعدم انتشار الجريمة المنظمة والإرهابية.

وأوضح السيسي، أنه تم التأكيد على التعامل مع الأزمة الإنسانية والأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيؤدي لمزيد من النازحين لدول الجوار بما يفوق إمكانياتها.

السيسي: إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول بـ تشاد لوقف القتال في السودان





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال و التوصل لحل شامل للأزمة في السودان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لقمة دول جوار السودان، أنه تم التوافق بين المشاركين في الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية و التدهور الحاد في الوضع الأمني و الإنساني في السودان.

وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ليس خافيا على أحد من دول جوار السودان خطورة الأزمة الراهنة التي يواجها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن 3 أشهر، والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو لجوء إلى دول الجوار.

الاحترام الكامل لوحدة البلاد.. السيسي يوجه رسائل عاجلة في ختام قمة دول الجوار السوداني

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس الانتقالي التشادي محمد ديبي إتنو، عرض استضافة أول اجتماع للآلية الوزارية، وهو ما كان محل قبول من رؤساء الدول والحكومات والوفود.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة البيان الختامي لقمة دول الجوار السوداني أن الرؤساء ورؤساء الحكومات شاركوا في قمة دول جوار السودان، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية الأزمة السودانية، وتوافق المشاركون على ما يلي:

1- الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد على الوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح السودانين وإتلاف الممتلكات.

2- التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة حتى لا يطيل أمدها.

3- التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها أو تشرذمها، وانتشار عوامل الفوضى والجريمة المنظمة في محيطها، ما يكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.

4- أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل ليأخذ في الاعتبار أنّ استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين والمزيد من الفارين من الصراع لدول الجوار، الأمر الذي سيمثل ضغطا إضافيا على مواردها، وسيتجاوز قدرتها على الاستيعاب، ما يقتضي ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المانحة لمسؤولياتها في تخصيص مبالغ مناسبة من التحويلات التي تم الإعلان عنها لمؤتمر الإغاثي لدعم السودان والذي عقد في 19 يونيو 2023.

5- الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية ومناشدة جميع أطراف المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الإغاثية والنقص الحاد في الأغذية والأدوية، ما يخفف من وطأة الحرب على الأبرياء.

6- الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وتشجيع العبور الأمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجا داخل الأراضي السودانية، ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية.

7- التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار

8- الاتفاق على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد، لاتخاذ ما يلي:

- وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ، لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملها مع الآليات القائمة بما فيها الإيجاد والاتحاد الأفريقي.

- تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان، ووحدته وسلامة أراضية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار ودراسة آلية المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني.

وتعرض الآلية نتائج اجتماعتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة القادمة لدول جوار السودان.