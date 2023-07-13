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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 2 طن لحوم على أسر برنامج تكافل وكرامة بمحافظة البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام  السكرتير العام المساعد كمال سليمان باستلام  2 طنًا من  اللحوم ، وذلك لتوزيعها على الأسر المستحقة ضمن برنامج تكافل وكرامة عن طريق مديرية التضامن  في جميع مدن المحافظة.

ومن المقرر أن يتم توزيع هذه اللحوم وفقًا للتوزيع التالي: 200 كيلو في مدينة رأس غارب، و700 كيلو في مدينة الغردقة، و200 كيلو في مدينة القصير، و100 كيلو في مرسى علم، و300 كيلو في مدينة الشلاتين، و300 كيلو في مدينة حلايب.

ومن جانبه اوضح عمر الامين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ان توزيع صكوك الطعام سيتم عن طريق إدارات مديرية التضامن في جميع مدن المحافظة. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم في هذه الظروف الصعبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين في محافظة البحر الأحمر.

 

البحر الأحمر التضامن الاجتماع السكرتير العام المساعد تاج تضامن الاجتماعي

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