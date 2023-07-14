موضة وأوعى تشتريه .. شبشب منتشر بالأسواق مصنوع من مواد مسرطنة يصيب بمرض خطير

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

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صدى البلد

انتشرت بشكل كبير أحذية الكروكس والتي يفضلها الكثيرون،  ولكن هل تعلم ماذا تفعل أحذية كروكس لصحة قدميك وعظامك وقد نشر الدكتور محمد وائل الباحث بكلية الطب منذ فترة مخاطر وفوائد أحذية الكروكس وكان قد حظر محمد وائل من هذه الأنواع.

ويفضل الكثيرون ارتداء أحذية كروكس خاصة في فصل الصيف، فهي مريحة للأقدام، ويمكن ارتدائها على الشاطئ، وأغلب الأطفال يرتدونها تقريبا معظم الوقت، لألوانها الزاهية، فإذا كنت ترتدي هذه الأحذية  وقد ظهر إنتاج أول احذية كروكس عام 2002 م، كأحذية مصممة خصيصا لركوب الزوارق، و تم تصنيعها لأول مرة في كندا، وحازت على موافقة رابطة طب الأطفال الأمريكية، وأوضح ليندون هانسون نائب رئيس شركة كروكس وأحد المؤسسين لها، أن تصنيع الحذاء لم يعتمد على الشكل الجمالي فقط، بل هدف أيضا لأن تكون أحذية صحية للقدمين

 لقد صممت هذه الأحذية خصيصا، لتخفيف ألم التهاب اللفافة الأخمصية، وآلام القدمين، التي تحدث بسبب الجروح، والأورام، والقدم السكري، لذا فهي تدعم كعب القدم، مما يجعلها عملية للأشخاص الذين يعانوا من مشاكل القدم.

ولكن أكثر الأشخاص يرتدون الأحذية مقلدة للكروكس مصنعة من البلاستيك الذي يحتوي على مواد مسرطنة، لذا احذر ارتداء هذا النوع، الذي يمثل تهديدا لصحتك، ولا تفرط في ارتداء أحذية الكروكس بصفة عامة، خاصة إذا كنت مريض بهشاشة العظام، أو التهاب المفاصل.

البلاستيك هشاشة العظام كروكس مواد مسرطنة الكروكس

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