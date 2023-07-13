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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. تسريب اعترافات خطيرة من جنرال روسي عن حرب أوكرانيا

صدى البلد

ندد أندريه تورتشاك، النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي ورئيس مجموعة العمل البرلمانية المعنية بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بإصدار مقطع صوتي رفيع المستوى للجنرال الروسي، إيفان بوبوف، ووصفه بأنه "عرض سياسي”.

واتهم بوبوف في المقطع قيادة الجيش بخيانة القوات الروسية بعدم تقديم الدعم الكافي، وقال إنه طرد منذ ذلك الحين بسبب تعليقاته.

وقال تورتشاك، اليوم الخميس، إن نداء بوبوف لم يكن مخصصا للجمهور.

وأضاف أن “نداء الجنرال بوبوف كان غير علني ونشر في محادثات خاصة لقادة وجنود الجيش 58".

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وتابع: "حقيقة أن عضو البرلمان أندريه جوروليف استلمها بطريقة ما وقدم عرضا سياسيا منها ، هي على ضميره".

ونقل جوروليف، وهو عضو في البرلمان الروسي ونائب قائد سابق للمنطقة العسكرية الجنوبية، رسالة بوبوف الصوتية على “تليجرام”.

رئيس مجلس الاتحاد الروسي أوكرانيا روسيا

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