لا يمكن إيقافه.. ضابط أمريكي يكشف عن سلاح روسي يدمر كل شيء بأوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها فعل أي شيء ضد الطائرة المسيرة “لانسيت” الروسية، التي تدمر كل شيء في طريقها.

وقال ريتر: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يسقطونها به، غمرت هذه الطائرات بدون طيار ساحة المعركة، فهي تحيط بكل شيء وتدمره ببساطة".

وأضح أن “الجيش الروسي يستخدم بشكل متزايد طائرات لانسيت بدون طيار ضد القوات المسلحة الأوكرانية، مما يؤدي ليس فقط إلى تدمير المعدات، ولكن أيضًا على الأفراد العسكريين”.

وأضاف، ريتر أن استخدام “لانسيت”، أدي إلى نقص هائل في المعدات العسكرية في صفوف القوات الأوكرانية.

وقال إن "الروس يسيطرون على ساحة المعركة بطائرات بدون طيار، وهذه التكنولوجيا تغير كل شيء".