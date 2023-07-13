تنسيق الكليات 2023 .. تفاصيل اختبارات قدرات الفنون التطبيقية والجميلة | وجامعة حلوان : تعتمد على الموهبة

تنسيق الكليات 2023 :

التعليم العالى : التسجيل باختبارات القدرات الكترونيا

فنون تطبيقية حلوان : لا يوجد تدريب يؤهل لاختبارات القدرات

فنون جميلة حلوان : اختبارات القدرات تنقسم الى قسمين

جامعة حلوان : اختبارات القدرات تعتمد على الموهبة فقط

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ بتنسيق القبول بالجامعات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.

‎وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.

‎ويمكن التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

وكشفت كليات جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة 2023 بتنسيق القبول بالجامعات الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات بالكليات الفنية التفاصيل الخاصة بالاختبارات بكليتي الفنون الجميلة و التربية الفنية والتعليمات الخاصة بالتسجيل و قواعد الاختبارات.

أوضحت الدكتورة ميسون قطب عميدة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان لصدي البلد انه بالنسبة لاختبارات القدرات بالكلية انها تستقبل الطلاب منذ اليوم الاول لاختبارات القدرات من الساعة ٩ صباحا ، و أنه لا داعي لأخذ كورس تدريبي للتأهل لاختبارات القدرات فالاختبارات تعتمد على الموهبة والإبداع وهي قياس لهم، ولا يمكن اكتساب الموهبة الإبداعية عن طريق التدريب.

وكشفت عميدة كلية الفنون التطبيقية ان الجامعة و الكلية لا تقدم اي كورس تدريبي للتأهل لاجتياز اختبار القدرات وأن هذه البرامج التدريبية غير موجودة حاليا وكل من يقول ذلك غير منتسب للجامعة ولا يمثلها و انما مجرد مجهودات شخصية لا علاقة للجامعة بها وغير مسؤولة عنها.

كما قد كشفت ادارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك أن نقاط اختبارت القدرات لشعبتي الفنون و العمارة تشمل الاتي :

الامتحان من ٣ أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية للطلاب.

يضم الامتحان الرسم والتظليل والمهارات الخاصة.

كان من المفترض أن يتضمن سؤالا نظريا ٣٠ نقطة عن المهارات ولكن تم إلغاؤه العام الماضى بسبب منع التجمعات والحفاظ على سلامة الطلاب ولا يوجد توجه حتى الان لاعادته .

يتضمن الامتحان أجزاءً خاصة بالتصميم والرسم من وحى الخيال.



وتنقسم اختبارات الفنون الجميلة إلى قسمين هما الفنون والعمارة.

بالنسبة لامتحان الفنون:

العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط؛ حيث تم إلغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.

المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان ونصف.

الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة فنون.

أما عن امتحان العمارة :

العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي .

الزمن المخصص هو ساعتان ونصف للتصميم المعمارى العملي.

قواعد اختبارات القدرات ٢٠٢٣

وتشمل تعليمات اختبارات القدرات الاتي :

ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول خلال اختبارات القدرات 2023 أو أية أجهزة إلكترونية أخرى الدخول بها إلى قاعة الاختبارات