المرصد اليمني للألغام يحذر من خطر يهدد حركة الملاحة الدولية

أصدر المرصد اليمني للألغام اليوم (الخميس) تحذيرا من خطر يهدد حركة الملاحة الدولية وسفن الصيد، مؤكداً أن ألغاما زرعتها المليشيا الحوثية أخيراً تقترب من محيط الجزر في القطاع الشمالي الغربي لليمن.

وكتب المرصد في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم:«ألغام بحـرية متحركة إضافية تقترب من محيط بعض الجزر الواقعة في القطاع الشمالي الغربي من البحر الأحمر، بعد أن نشرها الحوثيون خلال الأيام الماضية مستغلين حالة الرياح الجنوبية الشمالية التي ساهمت في تحريك هذه الألغام»، مضيفاً: «تلويث البحر الأحمر بمزيد من الألغام البحرية متعددة الأحجام والمهمات يهدد حركة الملاحة التجارية الدولية والحياة البحرية ويمثل خطرا محدقا على حياة الصيادين ومرتادي البحر».

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان دعوة لضرورة الضغط على مليشيا الحوثي لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في محافظة الحديدة للحفاظ على أرواح المدنيين الذين يسقطون بشكل يومي جراء انفجاراتها.

وذكرت المنظمة في بيان اليوم: «نطالب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) للضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام على الأقل تلك التي زرعت في المناطق التي انسحبت منها القوات الحكومية، لإنقاذ أرواح المدنيين من سكان القرى المتضررة من الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات المواجهات والحد من سقوط المزيد من الضحايا»، معربة عن أسفها لمقتل شاب أثناء عمله في إحدى المزارع لتأمين لقمة العيش لأسرته، بالإضافة إلى مقتل امرأة وإصابة ابنتها الطفلة التي لم تتجاوز الـ12 عاماً.