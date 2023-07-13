رسائل أوسوريو لنجوم الزمالك قبل لقاء الأهلي في القمة 126

وضع الكولومبى خوان كارلوس أسوريو المدير الفنى لنادى الزمالك خطة عبور القمة 126 عندما يلتقى الأهلى مساء اليوم الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 للدورى.

ويسعى أسوريو مدرب الزمالك لتقديم أوراق إعتماده بقوة مع الجماهير البيضاء بتحقيق فوز على الغريم التقليدى الأهلى بالقمة 126 فى أول لقاء تحت قيادته الفنية بعدما حال انسحاب الزمالك من السوبر المصرى الماضى من صدام مبكر بينه وبين السويسرى كولر المدير الفنى للأهلى بالإمارات.

وطالب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لنادى الزمالك تسجيلات لمواجهة الأهلي للتعرف على نقاط القوة ومفاتيح اللعب فى الفريق الأحمر، فى المباراة التى ستكون بمثابة الاختبار الاول للمدرب الكولومبى مع الفريق الأبيض.

ويعول أوسوريو على حصد الفوز على الأهلي باعتبار أن المباراة ستكون بمثابة بطولة خاصة، فضلا عن زيادة أسهمه مع جماهير القلعة البيضاء التى باتت تتغنى باسمه فى المدرجات وعلى منصات التواصل الاجتماعي، خاصى بعد التطور الفنى والبدنى للفريق ككل تحت قيادته، حيث نجح فى تحقيق سلسلة انتصارات متتالية، حيث نجح في الفوز خلال آخر 5 مباريات على كل من (طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، فاركو، غزل المحلة والمقاولون العرب).

رسائل أوسوريو

وحرص أوسوريو على توجيه مجموعة من الرسائل إلى لاعبيه تصدرها التحذير من الثقة الزائدة بسبب النتائج الإيجابية والكبيرة في الجولات الأخيرة له وشدد على صعوبة لقاء المارد الأحمر.

وحذر أوسوريو لاعبيه في نفس الوقت من إثارة أي مشكلات على غرار واقعة إبراهيما نداي لاعب الوسط الهجومي مع شوقي غريب مدرب المقاولون العرب ولوح المدرب الكولومبي بورقة توقيع عقوبات مالية على أي لاعب يثير أزمة حفاظا على صورة الفريق الرائعة في الفترة المقبلة بشكل عام.

وشهدت الأيام الماضية قيام عبدالواحد السيد مدير الكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات أبرزها مع اللاعبين الكبار محمود عبدالرزاق "شيكابالا" قائد الفريق واحمد فتوح وزيزو سعيا وراء تحفيزهم على ضرورة فتح صفحة جديدة مع الفريق ولم الشمل بين اللاعبين القدامى والجدد والتعاهد على الظهور بشكل مختلف وتحقيق لقب السوبر، بعد خسارة أكثر من بطولة من بداية الموسم الحالى.

قامة الزمالك أمام الأهلى

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدا الخميس باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.