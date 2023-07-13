السفيرة منى عمر: الرئيس السيسي قدم خطة متكاملة لحل الأزمة السودانية

علقت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، على انعقاد قمة دول الجوار السوداني في هذا التوقيت.

وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "توقيت قمة دول جوار السودان غاية في الأهمية خاصة بعد فشل عدد من المبادرات السابقة".

وأضافت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية،: "المبادرات المصرية متكاملة لأنها تحوي كل المبادرات السابقة التي سعت لوضع حلول للأزمة السودانية".

وأشارت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، : "مصر دعت إلى حوار وطني شامل في السودان دون أي تدخلات أجنبية أو خارجية"، موضحة: "الرئيس السيسي في بيان الختام لقمة دول جوار السودان قدم خطة متكاملة لحل الأزمة السودانية".