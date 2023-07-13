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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة مدير فني سابق لنادي شهير

كابتن علاء دشيش
كابتن علاء دشيش

سادت حالة من الحزن الشديد على الوسط الرياضي في محافظة كفر الشيخ، لوفاة الكابتن علاء دشيش، المدير الفني السابق لنادي بيلا الرياضي، وأحد الرموز الرياضية بالمحافظة.

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ومن جانبه، نعى جمال الصيرفي، رئيس نادي بيلا الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى الكابتن علاء دشيش، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، داعين الله له أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

كما نعى الرياضيون ولاعبو كرة القدم بنادي بيلا وأندية محافظ كفر الشيخ الكابتن علاء دشيش، مشيرين إلى أن الراحل كان يحظى بدماثة الخلق والأدب الجم وكان من المديرين الفنيين المشهود لهم بالكفاءة العالية وله بصمات مع نادي بيلا الرياضي لاعباً ومدرباً ورئيساً لقطاع الناشئين بالنادي.

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