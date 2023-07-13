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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة 126 بالدوري

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تشكيل مواجهة الزمالك المقرر لها بعد قليل  ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري العام، والمقامة تمام الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة في القمة 126:

وضم التشكيل كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه علي معلول، ياسر إبرهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني  
اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد فخر وحسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو
البدلاء: علي لطفي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أحمد نبيل كوكا، أحمد قندوسي، أحمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.
 

الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى باستاد القاهرة محمد الشناوي علي معلول محمد هاني

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