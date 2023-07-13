قرعة تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يصطدم ببوركينا فاسو في مجموعة متوازنة

سُحبت اليوم الخميس، قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وستكون بطولة كأس العالم 2026، أول بطولة يتم تنظيمها بواسطة 3 دول وهي منتخبات أمريكا، كندا، المكسيك، كما أنها ستكون أول بطولة تُلعب بمشاركة 48 منتخبًا، بعد أن نُظمت النسخة السابقة بمشاركة 32 منتخب فقط.

وشارك في عملية القرعة، عدد من أبرز أساطير الكرة الأفريقية على رأسهم وائل جمعة مدافع منتخب مصر والأهلي السابق.

وأسفرت القرعة عن 9 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 منتخبات، ليخوض كل منتخب 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب.

قرعة تصفيات كأس العالم

وأوقعت القرعة منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي

وجاءت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى:مصر - بوركينا فاسو - غينيا بيساو - سيراليون - إثيوبيا - جيبوتي

المجموعة الثانية: - الكونغو الديمقراطية - موريتانيا - توجو - السودان - جنوب السودان

المجموعة الثالثة: - جنوب إفريقيا - بنين - زيمبيابوي - رواندا - لوسوتو

المجموعة الرابعة: - كاب فيردي (الرأس الأخضر) - أنجولا - ليبيا- إسواتيني - موريشيوس

المجموعة الخامسة: - زامبيا - الكونغو - تنزانيا - النيجر - إريتريا

المجموعة السادسة: - الجابون - كينيا - جامبيا - بوروندي - سيشل

المجموعة السابعة: - غينيا - أوغندا - موزمبيق - بوتسوانا - الصومال

المجموعة الثامنة: - غينيا الإستوائية - ناميبيا - مالاوي - ليبيريا - ساو تاومي

المجموعة التاسعة:- غانا - مدغشقر - أفريقيا الوسطى - جزر القمر - تشاد

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع، مباشرة إلى بطولة كأس العالم 2026، فيما يخوض أفضل 4 منتخبات محتلة للمركز الثاني، ملحقًا فيما بينهم، للتأهل للمشاركة في الملحق العالمي.

وأعلن فيفا زيادة عدد المنتخبات الأفريقية المشاركة في مونديال 2026 لـ 9 منتخبات، بجانب منتخب آخر يخوض الملحق، وستقام القرعة في كوت ديفوار بمشاركة 54 منتخبًا، أي جميع المنتخبات الأفريقية.

