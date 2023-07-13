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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة تصفيات كأس العالم 2026 .. مصر مع بوركينا | ومجموعات سهلة للعرب

صدى البلد

سُحبت اليوم الخميس، قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وستكون بطولة كأس العالم 2026، أول بطولة يتم تنظيمها بواسطة 3 دول وهي منتخبات أمريكا، كندا، المكسيك، كما أنها ستكون أول بطولة تُلعب بمشاركة 48 منتخبًا، بعد أن نُظمت النسخة السابقة بمشاركة 32 منتخبا فقط.

وشارك في عملية القرعة، عدد من أبرز أساطير الكرة الأفريقية على رأسهم وائل جمعة مدافع منتخب مصر والأهلي السابق.

وأسفرت القرعة عن 9 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 منتخبات، ليخوض كل منتخب 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب.

قرعة تصفيات كأس العالم

وأوقعت القرعة منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي

وجاءت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: مصر - بوركينا فاسو - غينيا بيساو - سيراليون - إثيوبيا - جيبوتي

المجموعة الثانية: السنغال - الكونغو الديمقراطية - موريتانيا - توجو - السودان - جنوب السودان

المجموعة الثالثة: نيجيريا - جنوب إفريقيا - بنين - زيمبيابوي - رواندا - لوسوتو

المجموعة الرابعة: الكاميرون -  كاب فيردي (الرأس الأخضر) - أنجولا - ليبيا- إسواتيني - موريشيوس

المجموعة الخامسة: المغرب - زامبيا - الكونغو - تنزانيا - النيجر - إريتريا

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الجابون - كينيا - جامبيا - بوروندي - سيشل

المجموعة السابعة: الجزائر - غينيا - أوغندا - موزمبيق - بوتسوانا - الصومال

المجموعة الثامنة: تونس - غينيا الإستوائية - ناميبيا - مالاوي - ليبيريا - ساو تاومي

المجموعة التاسعة: مالي - غانا - مدغشقر - أفريقيا الوسطى - جزر القمر - تشاد

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع، مباشرة إلى بطولة كأس العالم 2026، فيما يخوض أفضل 4 منتخبات محتلة للمركز الثاني، ملحقًا فيما بينهم، للتأهل للمشاركة في الملحق العالمي.

وأعلن فيفا زيادة عدد المنتخبات الأفريقية المشاركة في مونديال 2026 لـ 9 منتخبات، بجانب منتخب آخر يخوض الملحق، وستقام القرعة في كوت ديفوار بمشاركة 54 منتخبًا، أي جميع المنتخبات الأفريقية.
 

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