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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استياء خطير .. زيلينسكي يثير غضب الجيش الأوكراني بأوامر صادمة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الجيش الأوكراني غاضب جدًا من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بسبب أوامره المستحيلة.

وقال ماكجريجور: "هناك استياء خطير يختمر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب زيلينسكي، الذي يطرح مطالب غير واقعية وغير إنسانية".

وأضاف أن “الجنود الأوكرانيين يرفضون شن الهجوم ويهجرون فصائل كاملة بسبب ظروف الخدمة التي لا تطاق في الخطوط الأمامية”.

وأشار ماكجريجور، إلي أنهم يستسلمون طواعية للروس، لأنهم يعرفون أنهم سيعاملون بشكل جيد للغاية.

وأكد أن “هذا الأمر سيحدث في كثير من الأحيان".

وأمس، قال ماكجريجور، إن روسيا بنت جيشا هائلا بأسلحة متطورة بسبب سياسات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التوسعية العدوانية في أوروبا الشرقية.

وأضاف ماكجريجور: "الهدف من تدمير روسيا كان غبيًا.. الآن ليس لدينا ذخيرة وجيش لإرسالهم إلى أوكرانيا… موسكو، على العكس من ذلك، لديها 300 ألف شخص في الاحتياط، ومستعدون للهجوم. ليس لدينا أي شيء من هذا القبيل”.

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وأشار إلى أن الجيش الروسي أصبح قوة ضاربة قوية بعدد كبير من الأسلحة الحديثة ونحو مليون شخص.

وأوضح ماكجريجور، أن “أمريكا لم تقترب حتى من مثل هذه النتائج.. سوف يستغرق الأمر شهوراً للحاق بها".

البنتاجون الجيش الأوكراني زيلينسكي أوكرانيا

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