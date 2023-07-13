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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير يحذر من ارتفاع حالات غرق الأطفال في بريطانيا

صدى البلد

كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميس أنه طلب من الآباء في بريطانيا التحدث إلى أطفالهم حول سلامة المياه بعد أن كشفت بيانات جديدة عن زيادة بنسبة 85٪ في عدد حالات غرق الأطفال في المملكة المتحدة بين عامي 2019 و 2022.

تم تسجيل 20 حالة غرق في الفترة من 2019 إلى 2020 مقارنة بـ 37 حالة في الفترة من 2021 إلى 2022، وفقًا لتقرير نشره يوم الخميس فريق قاعدة البيانات الوطنية لوفيات الأطفال في جامعة بريستول.

حدثت الوفيات بشكل أكثر شيوعًا في المسطحات المائية الداخلية، مثل نهر أو بحيرة، أو في حمامات السباحة وتزايدت على مدى السنوات الثلاث.

يقول الباحثون والجمعية الملكية لإنقاذ الحياة في المملكة المتحدة إن "الزيادة المقلقة" في حالات الغرق، خاصة بين الأطفال ذوي الدخل المنخفض والمتنوعين عرقيًا، تشير إلى الحاجة إلى مشاركة حكومية أكبر.

هذه هي البيانات الأولى التي تصنف وفيات غرق الأطفال حسب العرق والنسبة الحاجة. 

كما تظهر أن خطر الغرق كان أعلى 3.5 مرات بالنسبة للأطفال من العرق البريطاني الأسود أو الأسود من البيض. كما يظهر أن خطر الغرق كان أعلى بمرتين بالنسبة للأطفال من المناطق الأكثر احتياجا.

وتوفي 189 شخصًا آخر بسبب إصابات أخرى مثل التسمم بالمخدرات أو الكحول، والاختناق، والسقوط، وتناول أجسام غريبة، والحرائق، والصعق بالكهرباء، وهجمات الكلاب.

كانت الوفيات بسبب العنف وسوء المعاملة أعلى بالنسبة للذكور والأطفال الذين يعيشون في الأحياء الأكثر احتياجًا، حيث يواجه الأطفال والشباب من أصل بريطاني أسود، وكذلك من المناطق الحضرية ولندن على وجه الخصوص، الخطر الأكبر.

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