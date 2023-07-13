مؤشر البورصة يقفز 1.4% خلال تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقبدة بالبورصة بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 17342.29 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 3428.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 5084.40 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 21074.42 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 5465.15 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 35.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.2%.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 15 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.858 مليار ورقة منفذة على 340 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 2.518 مليار ورقة منفذة على 209 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق عليه، واستحوذت الأسهم على 82.55% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 17.45%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.