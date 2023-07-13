عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

كشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن التدخين تأثيره التراكمي من الممكن أن يظهر بعد سنوات طويلة من التدخين، فتهتك نسيج الرئة يحدث على المدى الطويل، فيحتاج لتكرار التدخين كعادة مزمنة لسنوات طويلة تؤثر سلبا على نسيج الرئة.



وأشار الدكتور أيمن سالم إلي أن التدخين يكون مصحوبا معه أمراض أخرى مثل الإصابة بالنزلات الشعبية المتكررة، فالمدخن يكون أكثر عرضة للنزلات الشعبية المتكررة التي تصيب الإنسان في الصيف والشتاء.



وأوضح الدكتور أيمن سالم أن خطوط الوقاية التي وضعها ربنا للشخص السليم والمتواجدة في جهاز المناعة، تتدمر جميعها مع التدخين، فأقل وأضعف ميكروب يمكن أن يهاجم المدخن بمنتهى السهولة، ويسبب له أعراض النزلات الشعبية والممصحوبة بأعراض التهابية في الشعب الهوائية، وتكون "نزلة شعبية ربوية" مسببة أعراض تشبه الحساسية وهي أعراض خطيرة والخطورة مع التدخين شديدة.



وأشار الدكتور أيمن سالم إلي أن الفشل التنفسي يظهر بسهولة مع التدخين، فتدهور حالة المدخن من الممكن أن توصله للإصابة بالفشل التنفسي بدرجة شديدة، وهنا العلاج يكون بالذهاب إلي العناية المركزة.



واستطرد حديثه قائلا إن العلاج يكون في غرفة الرعاية المركزة باستخدام أجهزة مساعدة، والتي تقوم بتعويض الأكسجين وبعد ذلك يكون علاج الفشل التنفسي هو جهاز التنفس الصناعي.



ونصح الدكتور أيمن السيد سالم بضرورة الابتعاد على التدخين لما له من خطورة جسيمة على الإنسان.