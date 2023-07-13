رغم مخاوف التضخم.. بريطانيا تقرر زيادة رواتب العاملين في القطاع العام

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الحكومة البريطانية قررت زيادة رواتب ملايين العاملين في القطاع العام، بنسبة تتراوح بين 5-6.5%، لمحاولة إنهاء الإضرابات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن “رئيس الوزراء، ريشي سوناك، قبل توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة، رغم المخاوف من أن هذه الزيادة قد تغذي التضخم”، مشيرة إلى أن “الحكومة لن تقترض المزيد لتمويل الزيادات في الأجور، مما يعني أن الإدارات تواجه ضغطًا قدره 3 مليارات جنيه إسترليني على ميزانياتها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سكاي نيوز”، البريطانية، بأن الأطباء المبتدئين في إنجلترا، بدأوا اليوم إضرابا آخر، مطالبين بأجور أعلى، مما سيقلل بشكل كبير من مستوى الخدمة في المؤسسات الطبية، ومن المتوقع أن يستمر الإضراب خمسة أيام على الأقل.

وقالت “سكاي نيوز”، إنه "من الساعة 07:00 صباحا، سيخرج الأطباء الشباب المنتمون إلى الجمعية الطبية البريطانية إلى الشوارع ، مطالبين بزيادة الرواتب بنحو 35٪".

وتطالب نقابة الأطباء، بهذه الزيادة من أجل إعادة رواتب الأطباء المبتدئين إلى مستوى عام 2008، بالنظر إلى أن التضخم قوض نموه منذ ذلك الحين.

إضافة إلى عدم الرضا عن الأجور، يشكو الأطباء الشباب من ظروف العمل.

ووفقا للجمعية الطبية، يعاني أكثر من 40 ٪ من الأطباء الشباب من الاكتئاب أو القلق أو التوتر أو الإرهاق، والتي تفاقمت بسبب الوباء، ويقول 60 ٪ أن مستوى التعب لديهم أعلى حاليا من المعتاد.