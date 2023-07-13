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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا .. الأطباء يعلنون الإضراب بسبب الأجور

بريطانيا
بريطانيا

أفادت شبكة “سكاي نيوز”، البريطانية، بأن الأطباء المبتدئين في إنجلترا، بدأوا اليوم الخميس إضرابا آخر، مطالبين بأجور أعلى، مما سيقلل بشكل كبير من مستوى الخدمة في المؤسسات الطبية، ومن المتوقع أن يستمر الإضراب خمسة أيام على الأقل.

وقالت “سكاي نيوز”، إنه "من الساعة 07:00 صباحا، سيخرج الأطباء الشباب المنتمون إلى الجمعية الطبية البريطانية إلى الشوارع ، مطالبين بزيادة الرواتب بنحو 35٪".

وتطالب نقابة الأطباء، بهذه الزيادة من أجل إعادة رواتب الأطباء المبتدئين إلى مستوى عام 2008، بالنظر إلى أن التضخم قوض نموه منذ ذلك الحين.

إضافة إلى عدم الرضا عن الأجور، يشكو الأطباء الشباب من ظروف العمل.

ووفقا للجمعية الطبية، يعاني أكثر من 40 ٪ من الأطباء الشباب من الاكتئاب أو القلق أو التوتر أو الإرهاق، والتي تفاقمت بسبب الوباء، ويقول 60 ٪ أن مستوى التعب لديهم أعلى حاليا من المعتاد.

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يحذر النظام الصحي في المملكة المتحدة من أن بعض الخدمات الطبية، مثل أقسام الطوارئ، ستكون مشغولة للغاية، وسيتم زيادة أوقات الانتظار للمواعيد.

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