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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: أبناؤنا بالأسمرات نماذج مشرفة في البرنامج الصيفي للطفل

صدى البلد

شاركت الكاتبة ثريا عبد البديع عضو اتحاد الكتاب المصري بورشة " حكى " للأطفال، وصاحب ذلك عرض تربوي للعرائس قدمته رحمة محجوب، اليوم الخميس بمسجد تحيا مصر (1) بحي الأسمرات، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والدكتور صلاح صبري مسئول الإرشاد بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ علاء رمضان مسئول المساجد بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ  محمود حسن عبد الحفيظ القائم بالنشاط الصيفي بالمسجد، والشيخ شاذلي مصطفى أحمد الطاهر عضو المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف.

أثبت فاعلية ونجاحًا منقطع النظير

وخلال فعالية ورشة "حكي" أكدت ثريا عبد البديع عضو اتحاد الكتاب المصري أن إقامة البرنامج الصيفي للأطفال نشاط مشرف وجهد مشكور لوزارة الأوقاف كما أثبت هذا البرنامج فاعلية ونجاحًا منقطع النظير، مشيدة بمبادرة حق الطفل التي تتبناها وزارة الأوقاف، فهذا البرنامج يعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأن البرنامج شهد تعاونًا وتكاتفًا بين وزارة الأوقاف وبين مؤسسات الدولة الوطنية.

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مؤكدة أن مجلة "الفردوس" تشكل تقويمًا سلوكيًّا إيجابيًّا للأطفال من خلال أحداث الرواية، كما قدمت بأسلوب مبسط كيف يصبح الإنسان روائيا متميزًا، وذلك من خلال الاهتمام بكثرة القراءة والكتابة والتعبير عن الأحداث اليومية التي يمر بها الطفل، حيث إن الأمر ينشأ في الصغر عند توافر القدرات التي يجب تنميتها والاهتمام بها.

وخلال الفعاليات أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم الغامرة بانضمام أطفالهم إلى البرنامج الصيفي الذي قدمته وزارة الأوقاف لأطفالهم، مؤكدين أن الأوقاف مصدر موثوق لتلقي الأطفال والشباب القيم والأخلاق النبيلة، وأن إقامة البرنامج الصيفي بالمساجد ربط للأطفال بالمساجد، كما أنه أعاد الصلة الروحية لهم بالمسجد.

كما تم تقديم عرض مسرحي لعدد من القصص التربوية للأطفال تفاعل معها الأطفال بشكل كبير، وتم تكريم الأطفال المتميزين، وتم إهداء الأطفال وأولياء الأمور نسخًا من مجلة "الفردوس".

فضائل الاستغفار

وتنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة الجيزة ( بشتيل) ، يوم غدٍ الجمعة (26ذو الحجة 1444هـ)، الموافق(14/7/2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" فضائل الاستغفار".

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

الأسمرات اتحاد الكتاب المصري وزارة الأوقاف الدكتورة هدى حميد الفردوس البرنامج الصيفي فضائل الاستغفار

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