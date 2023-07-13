قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن أوكرانيا على وشك الانهيار، خاصة أن هذه العملية تسارعت بعد قمة حلف الناتو في فيلنيوس.

وأضاف ريتر: "بعد قمة فيلنيوس، يجب أن تفهم أوكرانيا أن كل ما في الأمر هو توفير اللحم لمفرمة اللحم… إذا كنت أوكرانيًا، فهذه حقيقة مروعة ومحبطة للروح المعنوية بالنسبة لك”.

وقال: “أعتقد أننا سنرى قريبًا كيف أن هذا البلد سريع كان يتحرك بحلول وقت انهياره”.

وأوضح ريتر، أن قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، المنعقدة في ليتوانيا، ستكون حافزًا لتفكك أوكرانيا كدولة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها فعل أي شيء ضد الطائرة المسيرة “لانسيت” الروسية، التي تدمر كل شيء في طريقها.

وقال ريتر: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يسقطونها به، غمرت هذه الطائرات بدون طيار ساحة المعركة، فهي تحيط بكل شيء وتدمره ببساطة".

وأضح أن “الجيش الروسي يستخدم بشكل متزايد طائرات لانسيت بدون طيار ضد القوات المسلحة الأوكرانية، مما يؤدي ليس فقط إلى تدمير المعدات، ولكن أيضًا على الأفراد العسكريين”.

وأضاف، ريتر أن استخدام “لانسيت”، أدي إلى نقص هائل في المعدات العسكرية في صفوف القوات الأوكرانية.