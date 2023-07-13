وجيه أحمد: البنا كان عليه طلب مخالفة الأهلي قبل ركلة الجزاء

أكد وجيه أحمد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن طاقم حكام القمة بقيادة محمود البنا، أدى مباراة جيدة للغاية، والفريقان ساعدا الحكام في الخروج بروح رياضية.

وتابع أحمد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "أهنئ التحكيم المصري على ما ظهروا به هذا الموسم، ومباراة القمة تكليل للنجاح".

وأضاف وجيه أحمد: "الڨار بتواجد محمد الحنفي وأحمد الغندور وأحمد حسام، وجدوا أن الأهلي لم يستحق أي مخالفة قبل احتساب ركلة جزاء لنادي الزمالك، ولكن كان يجب أن يتم إظهار حالة المخالفة للبنا، قبل رؤية ضربة الجزاء".

واختتم: "البنا طبقًا للقانون من حقه يطلب إعادة المخالفة من البداية حال وجود اعتراض جماعي، ولكنه اكتفى برؤية ركلة الجزاء فقط، وفي كل الأحوال ركلة الجزاء صحيحة نتيجة دفع أليو ديانج لمهاجم الزمالك، ولكن في المجمل التحكيم مميز".