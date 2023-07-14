عضو "مهرجان العلمين": وجود نجوم كبار يساعد في جذب السياحة للمنطقة

قالت دعاء حلمي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إن وجود نجوم كبار في مهرجان العلمين سيساعد في جذب السياحة خاصة من العربية، إذ أن وجود فنانين كبار في المهرجان سيجذب السائح الخليجي والعربي، وكذلك السائح المصري، "هيبقى فيه زيارات كبيرة للمهرجان من وجود نجوم كبار".

وأضافت "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن العوائد التي ستعود على الدولة المصرية من مهرجان العلمين، ستساعد في جلب نجوم كبار خلال الدورات المقبلة، وهو ما يساعد في زيادة الاستثمارات، وزيادة العديد من الفعاليات داخل مهرجان العلمين خلال دوراته المقبلة.

وتابعت عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، أن مدينة العلمين حينما تم طرح حفلات فيها لنجوم كبار، كان هناك إقبال كبير على مدينة العلمين من الشباب، "وجود النجوم يساعد كثيرا في التسويق لمدينة العلمين، خاصة أنها واحدة من المدن المميزة ولديها العديد من المميزات المختلفة".

واستكملت، أنه يوجد العديد من الفعاليات في مهرجان العلمين، منها عرض أزياء، وعرض ركوب أمواج، والكرة الشاطئية، وفرقة كايروكي، وتواجد مغنيين للراب، فضلا عن البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وواصلت: "مصر من خلال المهرجان ده بتقول أنا عندي قوة ناعمة في كل المجالات مش بس في الفن، والمهرجان مميز جدا، وأهم حاجة أنه يكون جاذب للاستثمارات وللسياحة خلال الفترة المقبلة".