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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس الوزراء الأسبق: مصر لديها فرص هائلة للتفوق استثماريا

صدى البلد

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مصر لديها فرص هائلة حتي تتقدم علي مستوي الاستثمار خاصة في ظل التعافي من أزمات كورونا.

 

وأوضح زياد بهاء الدين خلال حواره ببرنامج “حديث العرب والمذاع عبر قناة ”الأولي المصرية"، : "هناك المزيد من الفرص المتاحة في مصر أمام القطاع الخاص.

 

وأكد بهاء الدين، أن العالم تقدم وتطور للغاية، وأصبح على مصر مراجعة تلك السنوات لتحسين وتطوير بعض الأشياء، ومن بينها التفكير بعمق وجدية في مسألة علاقة الدولة بالقطاع الخاص وتم اتخاذ خطوات جيدة من بينها وثيقة ملكية الدولة.

 

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