وثيقة سياسة الملكية .. زياد بهاء الدين يوضح خطة زيادة الاستثمارات

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن العالم تقدم وتطور من خلال سبل متطورة لتسهيل العمليات الاستثمارية.

وأوضح،:" على مصر مراجعة تلك الأفكار المستخدمة في الخارج لتحسين وتطوير بعض الأشياء، ومن بينها التفكير بعمق وجدية في مسألة علاقة الدولة بالقطاع الخاص وتم اتخاذ خطوات جيدة من بينها وثيقة ملكية الدولة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث العرب" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" الأسبوع الأخير جرى موافقة مجلس النواب على أهم قانون، ويتمثل في وضع نهاية للإعفاءات الاستثنائية التي تأخذها شركات الدولة ولا تأخذها شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك سبل للترويج للاستثمار بطرق أكثر حداثة عن الماضي، متابعا: يجب أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والحكومي".