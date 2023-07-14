صلاح حليمة : المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية خطوة في غاية الأهمية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن كافة المبادرات التي طرحت من قبل لحل الأزمة السودانية لم تحقق أيًّا من الأهداف المنشودة، بل إن البعض كان له مخرجات سلبية، فضلا على أن هناك حديثًا عن عدم وجود حكومة في السودان وهو ما يعمق الأزمة ويتيح فرصة للتدخل الخارجي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم” والمذاع عبر قناة “تن":" المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية خطوة في غاية الأهمية، وجاءت نتيجة التطورات التي شهدها السودان.

وأكمل نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية،:" حال وجود تدخل خارجي في السودان لن يكون من جهة دول الجوار، بل من أطراف أخرى مثلما حدث في سوريا، لافتا إلى أن الموقف المصري يتسم بالحكمة، ومبادرته جاءت في الوقت السليم.