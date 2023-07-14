بركات : كولر كلمة السر في موسم الأهلي

أكد محمد بركات ، نجم الأهلي الأسبق ، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر كلمة السر في انتصارات الموسم الرائع الذي قدمه الأهلي هذا الموسم.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي لعب بشكل رائع ومميز في لقاء القمة واستحق الفوز على حساب الزمالك بنتيجة 4-1 لأنه اعتمد على استغلال أخطاء الفريق الأبيض خاصة في البداية.



وأشار إلى أن مباراة فيوتشر الأخيرة كانت ناقوس خطر بالنسبة للمدرب كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك قبل مواجهة القمة خاصة أن الأهلي لديه أنياب هجومية ولاعبين يجيدون التحولات.