الشباب والرياضة تنظم ندوة "أخلاقنا" بمركز الإمامين والتونسي

استمرارا لأنشطة البرنامج التثقيفي لأطفال مراكز الشباب وبالتعاون مع القطاع التنموي بمؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت، نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة لمراكز الشباب، ندوة تحت عنوان " أخلاقنا " بمركز شباب الإمامين والتونسي، لتعظيم سبل التحلي بالأخلاق بإعتبارها ميراث الإنسانية وأهم قواعد بناء المجتمعات الصالحة.

حاضر بالندوة الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي ومن علماء الأزهر الشريف ،وتحدث عن مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة وأهمية غرس القيم الأخلاقية في البناء لصالح المجتمع ، فيما يتطلب ضرورة رفع الوعي وتقويم السلوك وتعظيم وترسيخ القيم الإنسانية السمحة بداية من النظافة وحسن السلوك والأخلاق والتسامح والأمانة وصولاً إلى إتقان العمل والمستمدة من ديننا الحنيف .

كما شارك بالندوة المنشد الديني بالإذاعة والتلفزيون الشيخ محمد الجزار والشيخ طه عزت القارئ والمبتهل ، لتقديم تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني بمشاركة الأطفال .