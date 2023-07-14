يناقشان الاتفاق النووي.. بايدن يستقبل رئيس إسرائيل في البيت الأبيض خلال أيام

قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتسقبل نظيره الإسرائيلي اسحاق هرتسوج في البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، وسيناقشان من بين أمور أخرى، التكامل الإقليمي لإسرائيل والعلاقات العسكرية الروسية مع إيران.

ومن المقرر أيضًا أن يلقي اسحاق هرتسوج كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، تحسبا لهذه الزيارة، أجرى هرتسوج لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، حيث طلب نتنياهو من الرئيس نقل عدة رسائل من حكومة إسرائيل إلى إدارة بايدن بخصوص إيران.

وصدرت تعليمات اسحاق هرتسوج بأن ينقل أن "إسرائيل لن تقبل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق النووي الخطير مع إيران" وأنها ستتصرف "بكل الوسائل لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية، النقطة الثالثة هي أن القدس تحتفظ بحقها في التصرف اتجاه إيران دون إخطار الولايات المتحدة أولاً".



ولحد الآن لم يدع جو بايدن بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وهذذا الموقف يهدف إلى الإبقاء على ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل في ما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي، ويعبر، بحسب بعض المحللين، عن نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.