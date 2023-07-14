بعد شكاوي الأهالي.. رفع عربة فول مخالفة أسفل كوبري السنهوري بمكرم عبيد

قام حى شرق مدينه نصر برفع عربة فول مخالفة أسفل كوبرى عبد الرازق السنهورى مع شارع مكرم عبيد ومصادرة المعدات المستخدمة فى اعداد الطعام ومن بينها أسطوانة غاز، وذلك في إستجابة فورية لما رصدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، كما تم تحرير محضر اشغالات، ومحضر تالف رصف للمخالف، وتم عمل حملة لرفع كفاءة النظافة بالمكان مع رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات وإعادة الشئ لأصله.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لاعادة الانضباط للشارع، وتكثيف حملات الحفاظ على نظافة المناطق أسفل الكبارى التى أقامتها الدولة ضمن مشروعاتها القومية لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ومنع المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .