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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يستمر 3 أيام.. محافظة القاهرة تقيم معرضا للحرف اليدوية بمناسبة عيدها القومي

معرض القاهرة للحرف
معرض القاهرة للحرف اليدوية

أقامت محافظة القاهرة، معرضا للحرف اليدوية احتفالا بعيدها القومي الـ 1054، والذي يستمر لمدة 3 أيام، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان " معرض القاهرة للحرف اليدوية " بمشاركة عدد كبير من الفنانين والعارضين بحديقة الحرية ويمتد حتى غدا السبت القادم.

معرض القاهرة للحرف اليدوية

وأجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة داخل المعرض لتفقد المعروضات والمنتجات الموجودة، حيث أشاد اللواء هشام آمنة بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، وخاصة منتجات منصة أيادي مصر، مؤكداً أن هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وإحدی الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة موجهًا الشكر لشباب العارضين على الأبداع الفنى الذى تميزت به معروضاتهم اليوم .

وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بايجاد فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة، كما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تقديم الدعم الكامل لجهود الحفاظ على الحرف التراثية مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين كافة أجهزة الدولة لدعم الشباب فى مشروعاتهم ، كما تقوم الدولة بدعم المعارض وتوفير الأماكن لها ومنح القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الحفاظ على الحرف التراثية للقاهرة التاريخية يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لما لها من أهمية في الحفاظ على تلك الحرف التي تتميز بها مصر منذ زمن بعيد أسهمت فى انضمام مصر إلى شبكة المدن الإبداعية باليونسكو فى مجال الحرف التراثية والفنون الشعبية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لتسويق منتجات الحرفيين كما تقدم محافظة القاهرة الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية .

ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار .

معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
معرض القاهرة للحرف اليدوية
القاهرة محافظة القاهرة معرض القاهرة معرض القاهرة للحرف اليدوية

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