المستشارة القانونية تستهجن قبول الاستئناف ضد نتنياهو

أعلنت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارة عن اعتقادها بأنه لا مجال للإعلان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاجز عن مواصلة أداء مهام منصبه بداعي أنه خرق اتفاق تناقض المصالح المبرم معه.

ونقلت قناة كان عن المستشارة قولها "إن الالتماس المرفوع إلى محكمة العدل العليا بهذا الشأن غير ذي صلة وبعيد المدى".

بدورهم أعرب رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي عن صدمتهم من قرار المحكمة النظر في الالتماس قريبا.

يشار إلى أن مجموعة سياسية متطرفة بزعامة رئيس الأركان في السابق دان حالوتس تحاول تنحية نتنياهو الذي انتخب بأغلبية في الانتخابات الأخيرة.