الزراعة: تعظيم إنتاج الثروة الحيوانية لزيادة اللحوم الألبان

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا ضم عدد من الباحثين ورؤساء الاقسام بمعهدي بحوث الانتاج الحيواني، وبحوث البساتين التابعين لمركز البحوث الزراعية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



يأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات يعقدها وزير الزراعة، للنهوض بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة، خلال لقاءه مع الباحثين، على ضرورة تعظيم الانتاجية سواء من الثروة الحيوانية في مصر، لزيادة انتاج مصر من اللحوم والألبان، او من محاصيل الخضر والفاكهة، وذلك بالتركيز على استنباط سلالات وأصناف جديدة مصرية، ذات جودة وانتاجية عالية، ومقاومة للامراض والآفات، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد القصير على اهمية البحوث التطبيقية، والتي تعد هي كلمة السر لعلاج كافة المشكلات، بالاستفادة منها وتطبيقها على أرص الواقع، والتوسع في تطبيق التجارب الناجحة، فضلا عن سرعة اعداد قاعدة بيانات كاملة ودراسة وافية حول سلالات الماشية في العالم، وأكثرها انتاجية سواء من الألبان أو اللحوم، واختيار الانسب من بينها والتي تتأقلم مع البيئة المصرية، وذلك في إطار تحسين السلالات والتحسين الوراثي للماشية.

وشملت تكليفات القصير أيضا ضرورة العمل على تطوير كافة المزارع الخاصة بالانتاج الحيواني والتابعة لمركز البحوث الزراعية، ودعمها بأفضل السلالات، للوصول الى اعلى انتاجيات ممكنة، لتكون نواه لنشر هذه السلالات للمربيين.

وشدد وزير الزراعة على باحثي معهد بحوث البساتين على أهمية مواكبة التطورات العالمية، للوصول الى افضل انتاجية من محاصيل الخضر والفاكهة، كذلك التوسع في برامج الاكثار وبرامج تربية الأصناف الجديدة، لتكون لمصر الريادة، وفتح المزيد من الاسواق بالخارج..



واشار القصير الى ضرورة التوسع في برامج الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، خاصة لمزارعي المحاصيل الهامة مثل الزيتون والنخيل والمانجو والعنب، والمتابعة الجيدة والمستمرة، ونشر التوصيات الفنية الزراعية الحديثة، والارشاد لمكافحة الآفات والامراض، والحصول على افضل انتاجية، اضافة الى توفير الشتلات للمزارعين.

وحضر الاجتماع الدكتور احمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني.