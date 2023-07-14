عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القاهرة في 24 ساعة.. ضبط أغذية فاسدة وكشف لغز بلاغات سرقة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مسئول عن محل للمأكولات كائن بشبرا لقيامه بتخزين لحوم مجهولة المصدر بمخزن "بدون ترخيص" خاص به كائن بدائرة القسم وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وعُثر بداخل المخزن على 110 كيلو جرام كبدة – 80 كيلو جرام مخ – عدد 350 كيلو جرام دقيق "جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى" ، و إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها للزبائن المترددين على المحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفي البساتين ، نجح رجال المباحث في ضبط سائق توك توك لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب علي صاحب مقهي محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، حيث تبلغ لقسم شرطة البساتين بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى كائن بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين أنه حال تواجد صاحب ‏المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم دائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه حدثت بينه وبين قائد مركبة " ‏توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب بإستخدام ‏سلاح أبيض "سكين" تحصل عليها من داخل المقهى محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ ‏بالفرار ، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم ، أمكن ضبطه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وإعترف بإرتكاب الواقعة.

وفي مجال مكافحة السرقات ، حققت الأجهزة الأمنية بالقاهرة العديد من النتائج الإيجابية ، فقد تم ضبط أحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بسرقة 2 كاميرا – 3 آلات موسيقية من داخل الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه عقب إنصراف العاملين بالشركة وغلقها عاد ليلاً وتمكن من الدخول بالمفاتيح عهدته وإستولى على المسروقات ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وفي عين شمس ، تم ضبط مجرم لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية ، تمت عمليات الضبط في اطار توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

٢٤ ساعة القاهرة امن القاهرة سرقات لحوم منتهية الصلاحية مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة بالأرقام

موضوعات متعلقة

داخل مكتبه.. مدير بشركة تابعة للبريد ينهي حياته بيده

‏الفيس بوك فضحه.. ضبط طفل يقود ميكروباص بمدينة نصر بدون ترخيص

الحماية المدنية بالقاهرة تساعد سيدة مسنة عقب تعثرها في مسكنها

القبض على شخص بالقاهرة لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي

‏ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار دخل مخزن بمصر القديمة

‏أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.. تفاصيل

ضبط شخص لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بالشروق

العثور على 6 أطنان كيماويات داخل مخزن بدون ترخيص في القاهرة

ترشيحاتنا

مقتل شخص في حادث بمحطة تخصيب يورانيوم روسية

بعد غيابها بسبب المرض.. سوما تعود للساحة الغنائية مجددا

إحراق 220 سيارة خلال ليلة واحدة في دولة أوروبية ..ما القصة

مقاطعة خطاب رئيس إسرائيل.. إعلان عاجل من أعضاء بالكونجرس

بدء توفير خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في العلمين والساحل الشمالي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة بمسجد السلطان حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنهاء مباراة القمة 126| رسميًا.. تفاصيل عقد أوروبي لخطف نجم الأهلي

بعد الهجوم على فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

سعر غير متوقع لإطلالة رجوة زوجة الأمير الحسين| لن تصدق

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

فيديو

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ