القاهرة في 24 ساعة.. ضبط أغذية فاسدة وكشف لغز بلاغات سرقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مسئول عن محل للمأكولات كائن بشبرا لقيامه بتخزين لحوم مجهولة المصدر بمخزن "بدون ترخيص" خاص به كائن بدائرة القسم وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وعُثر بداخل المخزن على 110 كيلو جرام كبدة – 80 كيلو جرام مخ – عدد 350 كيلو جرام دقيق "جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى" ، و إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها للزبائن المترددين على المحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفي البساتين ، نجح رجال المباحث في ضبط سائق توك توك لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب علي صاحب مقهي محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، حيث تبلغ لقسم شرطة البساتين بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى كائن بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين أنه حال تواجد صاحب ‏المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم دائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه حدثت بينه وبين قائد مركبة " ‏توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب بإستخدام ‏سلاح أبيض "سكين" تحصل عليها من داخل المقهى محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ ‏بالفرار ، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم ، أمكن ضبطه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وإعترف بإرتكاب الواقعة.

وفي مجال مكافحة السرقات ، حققت الأجهزة الأمنية بالقاهرة العديد من النتائج الإيجابية ، فقد تم ضبط أحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بسرقة 2 كاميرا – 3 آلات موسيقية من داخل الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه عقب إنصراف العاملين بالشركة وغلقها عاد ليلاً وتمكن من الدخول بالمفاتيح عهدته وإستولى على المسروقات ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وفي عين شمس ، تم ضبط مجرم لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية ، تمت عمليات الضبط في اطار توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.