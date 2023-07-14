مقاطعة خطاب رئيس إسرائيل.. إعلان عاجل من أعضاء بالكونجرس

أعلن عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي مقاطعتهم لخطاب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج المزمع إلقاؤه الأسبوع القادم في الكونجرس الأمريكي.

وبحسب القناة 7 أعلنت عضوة الكونجرس الديمقراطية “ألكساندريا أوكاسيو كورتيز” أنها ستقاطع خطاب رئيس إسرائيل “هرتسوج” أمام الكونجرس الأسبوع المقبل.

وبإعلان “كورتيز” يرتفع عدد النواب الديمقراطيين الذين سيقاطعون خطاب “هرتسوج” إلى ثلاثة، بعد أن أعلنت إلهان عمر وجمال بومان أيضاً أنهما لن يحضرا خطاب “هرتسوج”.

تأتي زيارة الرئيس الإسرائيلي للولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من “إدارة بايدن” وسط احتجاجات ضخمة في تل ابيب احتجاجاً على إصرار “نتنياهو” وشركائه تمرير تعديلات قانونية تصفها المعارضة بأنها انقلاب قضائي.

زيارة “هرتسوج” الثانية للولايات المتحدة تأتي بعد رفض “إدارة بايدن” بشكل علني دعوة رئيس وزراء العدو “بنيامين نتنياهو” لزيارة البيت الأبيض وسط خلافات شديدة حول الانقلاب القضائي وبعض الملفات والقضايا التي يصر “شركاء نتنياهو” من اليمين المتطرف على تنفيذها.