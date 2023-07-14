استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بنوك مصر ..الذهب عيار 21 يسجل 2195 جنيها

أسعار العملات والذهب

الدولار يسجل 30.85جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 40.45جنيه للبيع

اليورو يسجل 34.58 جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 8.25جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.42جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 101.1جنيه

استقرار الذهب ..عيار 21 يسجل 2195 جنيها



يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.



أسعار العملات الأجنبية خلال أسبوع



ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية للشهر الرابع علي التوالي .

وخلال السطور التالية نرصد أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 وفقا لأخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .



ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 34.22جنيه للشراء و 34.53جنيه للبيع مقابل و33.85 جنيه للبيع جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 68 قرشا.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 39.92جنيه للشراء و 40.44جنيه للبيع مقارنة 39.63جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 81 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 35.43جنيه للشراء و35.91جنيه للبيع مقابل 34.75 جنيه الأحد الماضي بزيادة 1.16 جنيه .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.22جنيه للشراء و34.47جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 39.92جنيه للشراء و40.34جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 35.43جنيه للشراء و35.80جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 34.43جنيه للشراء و34.58 جنيه للبيع مقارنة و33.96 جنيه الأحد الماضي بزيادة 62 قرشا.

ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 40.29جنيه للشراء و 40.45 جنيه للبيع مقارنة 39.75جنيه الأحد الماضي بزيادة 70 قرشا



بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.72 جنيه للشراء و35.88جنيه للبيع مقارنة و34.85جنيه بإرتفاع 1.03 جنيه.

أسعار العملات العربية





تباينت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الاسبوع .





وسجلت العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.64جنيه للشراء و 100.73جنيه للبيع مقابل 100.51 جنيه الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع 22 قرشا.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة نحو 8.38 جنيه للشراء و 8.39 جنيه للبيع





أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.32جنيه للشراء و 100.71جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية خلال تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.57جنيه للشراء و 101.1جنيه للبيع مقابل 100.89 جنيه الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 11 قرشا.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2509 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2300جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2195 جنيهًا



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1881جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1463جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1254جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17560جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة2.5مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1956دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.