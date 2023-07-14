الإسترليني يتخطى 40 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفع الجنيه الأسترليني واليورو والفرنك السويسري.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 34.22جنيه للشراء و 34.53جنيه للبيع مقابل و33.85 جنيه للبيع جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 68 قرشا.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 39.92جنيه للشراء و 40.44جنيه للبيع مقارنة 39.63جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 81 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 35.43جنيه للشراء و35.91جنيه للبيع مقابل 34.75 جنيه الأحد الماضي بزيادة 1.16 جنيه .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.22جنيه للشراء و34.47جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 39.92جنيه للشراء و40.34جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 35.43جنيه للشراء و35.80جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 34.43جنيه للشراء و34.58 جنيه للبيع مقارنة و33.96 جنيه الأحد الماضي بزيادة 62 قرشا.

ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 40.29جنيه للشراء و 40.45 جنيه للبيع مقارنة 39.75جنيه الأحد الماضي بزيادة 70 قرشا



بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.72 جنيه للشراء و35.88جنيه للبيع مقارنة و34.85جنيه بإرتفاع 1.03 جنيه.