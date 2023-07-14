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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو عايز تستثمر.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب حالة الاستقرار علي مستوي جميع الأعيرة خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2195 جنيها للجرام بعد وصل خلال الشهور الماضية إلي 2800 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ومنذ بداية شهر يوليو تسجل أسعار الذهب إما حالة إنخفاض أو استقرار فى الأسعار دون أي ارتفاع عن المألوف وعليه يتوقع الخبراء أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء .

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عيار 18 يتخطى الـ1880جنيها.. أسعار الذهب تسجل ارتفاعا واضحا خلال تعاملات اليوم

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سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

ويهتم الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب علي مدار تعاملاتها اليومية إما بهدف شراء الشبكة أو من أجل الاستمرار فى المعدن الأصفر .

وبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :- 


عيار 24 بيع 2,497 شراء 2,509
عيار 22 بيع 2,289 شراء 2,300
عيار 21 بيع 2,185 شراء 2,195
عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,881
عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,463
عيار 12 بيع 1,249 شراء 1,254
الاونصة بيع 77,661 شراء 78,017
الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,560
الكيلو بيع 2,497,143 شراء 2,508,571

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت  أسعار الذهب صعود  بشكل حاد عند تسوية التعاملات، مع تراجع مؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوياته خلال أكثر من عام.

ويأتي صعود أسعار الذهب نتيجة صدور بيانات عكست تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ما يقلل من حاجة الاحتياطي الفيدرالي لدورة تشديد السياسة النقدية طويلة المدى.

فيما سجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين هبوط بنحو 12 نقطة أساس تقريبًا إلى 4.750%، كما انخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.861%.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.25% أو ما يعادل 24.6 دولار لتصل إلى 1961.7 دولار للأوقية.

كما هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.1% عند 100.61 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات مستوى 100.55 نقطة.


ويأتي إرتفاع  أسعار الذهب في السوق العالمي لأعلى مستوى منذ شهر وذلك بعد أن شهد الدولار الأمريكي انخفاض حاد عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجع واضح وزادت الآمال أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريباً عن تشديد السياسة النقدية.

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الذهب يتراجع الآن في مصر.. وعيار 21 اليوم مفاجأة غير متوقعة

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أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14-7-2023


وشهد مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع أقل من المتوقع خلال شهر يونيو وسجل أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري 4.8% من القراءة السابقة 5.3%.

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