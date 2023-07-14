لو عايز تستثمر.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

تواصل أسعار الذهب حالة الاستقرار علي مستوي جميع الأعيرة خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2195 جنيها للجرام بعد وصل خلال الشهور الماضية إلي 2800 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ومنذ بداية شهر يوليو تسجل أسعار الذهب إما حالة إنخفاض أو استقرار فى الأسعار دون أي ارتفاع عن المألوف وعليه يتوقع الخبراء أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء .

ويهتم الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب علي مدار تعاملاتها اليومية إما بهدف شراء الشبكة أو من أجل الاستمرار فى المعدن الأصفر .

وبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-



عيار 24 بيع 2,497 شراء 2,509

عيار 22 بيع 2,289 شراء 2,300

عيار 21 بيع 2,185 شراء 2,195

عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,881

عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,463

عيار 12 بيع 1,249 شراء 1,254

الاونصة بيع 77,661 شراء 78,017

الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,560

الكيلو بيع 2,497,143 شراء 2,508,571

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب صعود بشكل حاد عند تسوية التعاملات، مع تراجع مؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوياته خلال أكثر من عام.

ويأتي صعود أسعار الذهب نتيجة صدور بيانات عكست تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ما يقلل من حاجة الاحتياطي الفيدرالي لدورة تشديد السياسة النقدية طويلة المدى.

فيما سجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين هبوط بنحو 12 نقطة أساس تقريبًا إلى 4.750%، كما انخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.861%.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.25% أو ما يعادل 24.6 دولار لتصل إلى 1961.7 دولار للأوقية.

كما هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.1% عند 100.61 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات مستوى 100.55 نقطة.



ويأتي إرتفاع أسعار الذهب في السوق العالمي لأعلى مستوى منذ شهر وذلك بعد أن شهد الدولار الأمريكي انخفاض حاد عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجع واضح وزادت الآمال أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريباً عن تشديد السياسة النقدية.



وشهد مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع أقل من المتوقع خلال شهر يونيو وسجل أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري 4.8% من القراءة السابقة 5.3%.