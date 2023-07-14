عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيل يخطط للسيطرة على مناطق ج.. وتل أبيب تتخوف الرد العربي والأمريكي

وزير إسرائيل يخطط
وزير إسرائيل يخطط للسيطرة على مناطق (ج)

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير المالية الإسرائيلي، وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش عقد لقاءًا دراماتيكيًا بين جهات في الإدارة المدنية، ووزارة الجيش وممثلين عن المؤسسة الأمنية، لتغيير أولويات العمل التنفيذي في الضفة الغربية، بهدف السيطرة الكاملة على مناطق (ج) لصالح الاستيطان.

 

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الاجتماع ركز على موضوع أساسي لصياغة سياسة جديدة فيما يتعلق بهدم المباني التي توصف بأنها "غير قانونية" في المنطقة (ج).

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف الأساسي هو زيادة البناء اليهودي في مناطق (ج)، ووقف البناء الفلسطيني في تلك المناطق.

 

وقال مصدر أمني للصحيفة: "الأمر سيكون صعبًا، فهو لا يتعلق بالأميركيين فقط، بل يتعلق بالعالم العربي، وبالطبع يتعلق بالعلاقة المباشرة مع الفلسطينيين، وهناك مستوى سياسي يشجع البناء وفقًا للقانون وبالتنسيق مع الأميركيين وهذا أمر مرحب، ولكن هناك جهات تجيز إقامة البؤر الاستيطانية بشكل غير قانوني وهذا خطير جدًا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

الزوج: بترقص في أفراح الشارع وسط الرجالة فطلقتها.. وعزة: دماغه مقفلة

ترشيحاتنا

الأوقاف: الاستغفار ليس شرطا لمن أذنب وقد يكون عن نقص الكمال

إعداد الأكاديمية المهنية للمعلمين لتكون مركزا من الفئة الثانية لمنظمة اليونسكو

أول تعليق من الكرملين على قانون حظر تغيير الجنس في روسيا

مصرع شاب غرقا في مياه البحر بالعريش

الأوقاف: الاستغفار باب عظيم من أبواب الفضل ودرجة من الإيمان بالله

دخل قائمة الأعلى تحقيقا.. تعرف على إيرادات بيت الروبي أمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

إيقاف إنتاج نوع شكولاتة منتشر بالأسواق بعد اكتشاف مفاجأة صادمة

فيديو

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ