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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون

عوامل تزيد من الإصابة
عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون  

هناك بعض الأعراض المبكرة التي تشير بخطر الإصابة بسرطان القولون في مرحلة مبكرة؛ حيث أن الاكتشاف المبكر قد يسهل علاج المرض.

 

 عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون

 

ويبدأ سرطان القولون في الأمعاء الغليظة، ويصيب بشكل أكبر البالغين الأكبر سنًا، وقد أفادت دراسات أنه يمكن أيضا أن يظهر سرطان القولون في أي مرحلة عمرية.

 

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

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وهناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي، وتشمل ما يلي :

_ كبار السن، أي الذين تجاوزت أعمارهم عن سن الـ50.

_ أصحاب الأمراض المعوية الالتهابية.

_ المصابون بالقولون التقرحي .

 

عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون

 

_ وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون.

_ اتباع نظام الغذاء قليل الألياف، وكثير الدهون.

_ الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية غنية باللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

_ الأشخاص الذين لديهم السمنة المفرطة.

_ المُدخنون  

_  الاستخدام المفرط للمشروبات الكحولية .

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