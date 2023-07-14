بالمجان ومن خلال المنصة الإلكترونية.. تفاصيل مشروع مودة

قال أحمد عباس، المنسق التنفيذي لمشروع مودة، إن المشروع بدأ خلال عام 2020، وشارك بالمبادرة مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى شباب المتطوعين.

وأضاف أحمد عباس خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباحنا مصري، أنه تم تدريب ما يقارب من 24350 شاب وفتاة، بداية من ديسمبر 2020، متابعا: كنا نعاني في البداية من عدم حضور طرفي العلاقة، ولكن مع الاستمرار والسعي اختلف الأمر.



واسترسل: شارك بالمشروع مايقارب 312 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية، متابعا: يمكن للجميع التواصل بالمشروع من خلال الصفحة الرئيسية للمشروع على الفيس بوك، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالمشروع.



وشدد على أن البرنامج يتم بالمجان ويستمر لمدة 6 ساعات، منوها بأن عدد المترددين على المنصة الالكترونية يتخطي ال4 ملايين ونصف المليون.