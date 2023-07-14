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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يعلق على تصريحات المستشار الألماني الأخيرة بشأن التنزه دون بوتين

المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نادرًا ما يقوم بإجازة، وعادة ما تكون في روسيا وليس في جبال الألب.

قال بيسكوف، تعليقا على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس في حديثه إلى المواطنين في مدينة فوسن، يوم أمس الخميس، أنه لن يتنزه في جبال الألب مع بوتين، لكنه سيذهب في مثل هذه الرحلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وقضى بوتين معظم الإجازات القصيرة التي ذكرها الكرملين في الهواء الطلق في سيبيريا. في عام 2014، أخذ يوم إجازة في عيد ميلاده في 7 أكتوبر، وقضاه في التايغا السيبيرية. 

وأمضى بوتين عطلة نهاية الأسبوع مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، في توفا وخاكاسيافي يوليو 2013. 

واستراح الرئيس أيضًا في التايغا في مارس 2017، وأغسطس 2018 ، وقام بالمشي لمسافات طويلة. قبل عيد ميلاده في عام 2019، زار الرئيس سيبيريا أيضًا، حيث جمع الفطر مع شويغو، وقاد سيارة دفع رباعي عبر التايغا.

وفي مارس 2021، قضى رئيس الدولة مع شويجو عطلة نهاية الأسبوع في التايغا السيبيرية.

الاجازات الهواء الطلق الرئيس الروسى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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