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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: الاستفادة من الخبرات الصينية في إنتاج أصناف الأرز المتحملة للجفاف والملوحة

صدى البلد

عقد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من اللقاءات الثنائية، لمتابعة الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك مع مصر في القطاع الزراعي.

واشار المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة ما تم الاتفاق عليه مع الدول الصديقة والشقيقة،  فيما يتعلق بمجالات التعاون المشترك في القطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية.

والتقى موسى خلال هذا  الاسبوع، ونائب السفير الهندي بالقاهرة والمستشار العلمي والتكنولوجي الصينى، فضلا عن المستشار التجاري التونسي لمناقشة عدد من موضوعات التعاون المشترك بين مصر وتلك الدول.

واضاف انه تم خلال هذه اللقاءات مناقشة نتائج اجتماعات اللجان الفنية الزراعية المشتركة وطرق واليات زيادة الصادرات الزراعية المصرية الي تلك الدول فضلًا عن امكانية الاستفادة من الخبرة الصينية في انتاج أصناف الأرز العالية الانتاجية والمتحملة للجفاف والملوحة، والتدريب بعدد من المجالات الزراعية الهامة منها البيطري والصحة النباتية والتنمية الريفية والتصحر وخلافه.

وأكد المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية أهمية هذه اللقاءات، في تعزيز وتقوية العلاقات المصرية مع دول العالم، وهو الدور الأصيل والمعني به العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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