خطيب الحرم المكي: كل أنواع المخدرات داخلة في اسم الخمر ومسماه

أوصى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد خطيب الحرم المكي، المسلمين بتقوى ومجاورة من يخاف الله ، وحاوروا من يحترمكم ، وشاورا من يحبكم ، وصاحبوا العقلاء، واتخذوا من الصالحين أخلاء.

أنواع المخدرات داخلة في اسم الخمر

وقال خطيب الحرم المكي في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام سبحان من خلق الإنسان وصوره ، وبالإيمان زينه ونوره ، وبالعقل كرمه ، فهداه وبصَّره العقل هو قطب رحى التكليف ، وبفقده ترفع التكاليف ، وسمى عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن اقتحام الشهوات، والإقدامِ على المكاره والمضرات, العقل – عباد الله - أساس إنسانية الإنسان ، وقِواَم فطرته ، ومَنَاط تكليفه به يفكر، وبه يدرك، وإليه يتوجه خطاب الشرع وتكليفاته ، ومن زال عقله رفع عنه القلم يقول الحسن البصري رحمه الله: لو كان العقل يُشترى لتغالى الناس في ثمنه، والعجب ممن يشتري بماله ما يفسد عقله.

وأضاف يقول إذا كان ذلك كذلك فإن المخدرات مما يهدم أركان مقاصد الإسلام يزلزل بنيانها، ويهد كيانها وذلك يشمل جميع أنواع المخدرات والمسكرات من مشروب، ومأكول، ومستنشق، ومحقون، وسواء أكان سائلاً، أم جامدا، أم أقراصا، أم مسحوقا ، أم غازياً أخرج الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها، فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر .

وبين أن كل ما غطى العقل وستره فهو خمر ، وكل ما أسكر فهو خمر ، وكل خمر حرام ، فكل أنواع المخدرات داخلة في اسم الخمر ومسماه وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " وفي الحديث المتفق عليه : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) .

وأكد من أجل هذا فقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريم المخدرات وزراعتها، وتصنيعها ، وتعاطيها ، ناهيكم بتهريبها وترويجها - عياذاً بالله - بل قال ابن عابد رحمه الله في حاشيته : من قال بحل الحشيشة فهو زنديق مبتدع.

ومضى خطيب الحرم المكي يقول معاشر المسلمين : عالم المخدرات عالم مظلم ، الداخل فيه مفقود ، والخارج منه مولود المخدرات جماع الشر ، ومجمع الضر ، ومستودع المفاسد، وملتقى المصائب ، ومكمن الشرر والمخدرات : كل بلاء يصغر دونَها ، هي آفة العصر ، ومصيبة الدهر ، وقاصمة الظهر، تذهب بالعقول ، وتهلك النفوس وأصل كل بلية ، وأساس كل رذيلة ، ومفتاح كل شر ، ورجس من عمل الشيطان ، توقع في العداوة والبغضاء ، وتصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، وعن كل عمل صالح في الدين والدنيا.

وأردف يقول كم في البيوت من أخبار حزينة، وكم في الصدور من أسرار دفينة : ها هو شاب في مقتبل العمر مطيع لربه، بار بوالديه، مستقيم في أخلاقه ، متفوق في دراسته، يعيش حياة جميلةً، مليئةً بالتفاؤل والتخطيط ، وبين عشية وضحاها وقع في شباك رفاق السوء ، وأصدقاء الاثم ، ذئابٌ كاسرة، خادعون واهمون ، فكانت بدايةَ النهاية ، تحولت الحياة الجميلة إلى أشباح ، وانطفأ ضوء المصباح ، وأصبحت الطاعة فسوقا، والبر عقوقاً ، والأخلاق تمرداً ونفورا ، فلا حول ولا قوة إلا بالله , وتلك فتاة مسكينة، قرة عين والديها، وأمل أهلها وذويها ، من أجمل البنات خَلْقا وخُلُقا ، اقترب منها الحاسدات، وأحاطت بها الغاويات المغويات فوقعت المسكينة في الشِّراك، وأصبحت ألعوبة في يد كل خادع وأفاك ، لا يدري وليها المسكين : ( أيمسكها على هون أم يدسها في التراب ).

وأكد أن المبتلى بهذه القاذورات، لا يملك تفكيرا سوياً، ولا قدرة على حسن الاختيار ، ألعوبة بيد تجار الموت، الذين يجنون الأموال الملوثة والملونة بدماء الضحايا هذا المبتلى يخسر نفسه ودراسته ، ووظيفته، وماله، وسمعته، وصحته، وأهله, يعيش حياة الانعزال، والإهمال، والكسل، والقلق ، والاضطراب ، حياته خمول ، وعدوانية ، واكتئاب، وخوف ، وهلع ، محطم الإرادة أضرار بدنية ، ونفسية، واجتماعية، واقتصادية ، وبيئية ، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وواصل الشيخ الدكتور بن حميد يقول ومع هذا كله فإن المبتلى مريض يجب علاجه ، وليس مجرما يلزم عقابه.

وأوضح خطيب الحرم المكي أن من أهم وسائل العلاج التمسك بالدين والقيم الأخلاقية ، والاستقامة على أمر الله ، والالتزام بشرعه ، وأداء ما افترض الله ، والبعد عن ما حرم الله ، وإذا ضعف وازع الدين سهل تقبل الأفكار المنحرفة ، والقيم الفاسدة, أيها المسلمون: والأسرة – بإذن الله – في حسن تربيتها لأطفالها هي الحصن من الآفات الاجتماعية التي سوف يواجهها أطفالهم في حياتهم خارج المنزل الأسرة – بعون الله – هي التي تدفع الخطر الذي يهدد حياة أطفالهم.

وأشار إلى أنه ينبغي على ولي أمر الأسرة أن يكون يقظا ، متابعا، مدركا لمسؤوليته، مبادراً في متابعة أولاده ، يقضي مع أولاده الوقت الكافي لرعايتهم، والاستماع إليهم، والعيش معهم، والاهتمامِ بهم ، وتبادلِ الحوار معهم، ومواجهةِ مشكلاتهم ، وكَلَّ ما يشغل تفكَيرهم وكذلك ينبغي تنمية الحب والاحترام بينهم، والابتعاد عن العنف والايذاء الجسدي والنفسي ما أمكن، وتجنبُ العنف والشدة ، والسهرِ خارج المنزل ، يجب ملاحظة أصدقائهم وجلسائهم وقرنائهم، والحذرُ من قرناء السوء فجليس السوء هو بيت الداء.

وأضاف كما ينبغي مساعدةُ الأسرة، والوقوفُ معها في تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين معيشتهم من أجل تربية الأبناء والبنات على أسس أخلاقية سليمة، وتهيئة العيش الكريم لتقي – بإذن الله- من شر السقوط في هذه الموبقات.

وأبان خطيب الحرم المكي أن الإسهام في العلاج والتوعية مسؤولية الجميع ، فالجهات المختصة لها دورها ومسؤوليتها أعانهم الله وسددهم، المدرسة ، وأهل العلم في المساجد، وأصحاب القلم، والرأي، والحقوق ، والاقتصاد، والصحة، والأندية الرياضية، والثقافية، والجمعيات المهنية بأنواعها، رجالية، ونسائية، والمؤسسات الثقافية والإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي ، والجمعيات الخيرية، وكل غيور ومحب لدينه وبلده ، وأهله ، كل هؤلاء عليهم مسؤولياتهم في المتابعة والتبليغ والعلاج , كما ينبغي النظر في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة فرص العمل ، والنظر في مشكلة الفراغ والبطالة.



وأكد خطيب الحرم المكي أن بلادنا تقود حربا ضروساً واسعة ضد هذه الأفة على جميع الجهات الأمنية، والاجتماعية ، والصحية مستهدفه إشراك عناصر المجتمع كافة تعمل بجد وحرص ، وتتخذ الإجراءات الوقائية والتربوية، والتوعوية بمخاطر هذه الأفة الفتاكه ، كما تقوم بتوفير الدعم النفسي ، والاجتماعي للمبتليين وأسرهم .



وقال خطيب الحرم المكي، في ختام خطبته إن قدرات رجال أمننا وأجهزة مكافحة المخدرات الفذة وجهودهم الجبارة مع زملائهم في الجهات المختصة الأخرى في مكافحة هذه الأفة يسجل إنجازات، وتسطر بطولات، بإفشال طرق المهربين والمروجين بكل أنواعها وأشكالها.

وأضاف أرقام مبهرة لهذه الأجهزة المباركة بقياداتها وافرادها في مختلف مناطق بلادنا مترامية الأطراف، ومفتوحة الحدود براً، وبحراً وجواً , وبعد رحمكم الله : مكافحة المخدرات هي قضية المجتمع كله فهي حرب تطهير شعبية فلا بد من التعاون التام مع الدولة في كل أجهزتها على هذا العدو .