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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها مصحف عثمان.. عرض 7 مخطوطات نادرة في مكتبة الحرم المكي..ِ شاهد

صدى البلد

عرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 7 مخطوطات نادرة داخل معرض مكتبة الحرم المكي الشريف، أبرزها المصحف العثماني الذي كُتب في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان.

وحسب وسائل إعلام سعودية، حرصت الرئاسة، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية، على عرض لوحة فريدة تضم آيات القرآن الكريم للخطاط محمد إبراهيم، والنسخة الوحيدة في العالم لمسند الموطأ، ومجموعة من الصحف القديمة تعود إلى ما قبل 60 عاماً، و"ذروة الوفا بأخبار دار المصطفى"، و"بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى".


ولفتت مديرة الإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية، أميمة السديس، إلى أن تدشين المعرض جاء لتأسيس منبر تاريخي ثقافي يخدم رواد المجتمع ليوسع آفاقهم ومداركهم المعرفية تاريخياً وثقافياً، ونوهت إلى أن معرض مكتبة الحرم المكي النسائي يعد نافذة ثقافية لعرض أبرز المقتنيات وإثراء التجربة الثقافية لرواد وزوار المكتبة من ضيفات الرحمن والباحثات وطالبات العلم وإبراز الجوانب الثقافية، حيث يحتوي على (12) مكتبة خاصة.

جدارية توثق المراحل التطويرية التي مرت بها المكتبة

وأضافت أن المعرض يحتوي على جدارية توثق المراحل التطويرية التي مرت بها المكتبة، وعرض لبعض المخطوطات الثمينة، ونسخ المصحف الشريف، والصحف القديمة والصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة للحرم المكي ومكة المكرمة، وصور المخطوطات.

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